Fuat Çapa: 'Elimizden geleni yaptık'

Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa, zorlu bir maç oynadıklarını ve ortaya iyi bir futbol koyduklarını dile getirdi.



Ankara Keçiörengücü'nün özellikle son 13 haftada hoca değişikliği sonrası çok iyi bir çıkış yakaladığını anlatan Çapa, şunları kaydetti:



"Bunu bugün net bir şekilde tekrar görmüş olduk. İkinci bölgeden üçüncü bölgelere geçişleri çok iyi yapıyorlar. Bunun artısını gördüler bugün. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün başka şeyler konuşurduk mutlaka. Orta sahadaki oyuncularımızı doğru paylaştıramadık. Golden sonraki süreçte Keçiörengücü inisiyatifi eline aldı. Zorlu bir maçtı ama elimizden geleni yaptık."





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