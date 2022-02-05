Fuat Çapa: "Elimizden geleni yaptık"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Ankara Keçiörengücü karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fuat Çapa: 'Elimizden geleni yaptık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2022 19:37
Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa, zorlu bir maç oynadıklarını ve ortaya iyi bir futbol koyduklarını dile getirdi.

Ankara Keçiörengücü'nün özellikle son 13 haftada hoca değişikliği sonrası çok iyi bir çıkış yakaladığını anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"Bunu bugün net bir şekilde tekrar görmüş olduk. İkinci bölgeden üçüncü bölgelere geçişleri çok iyi yapıyorlar. Bunun artısını gördüler bugün. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün başka şeyler konuşurduk mutlaka. Orta sahadaki oyuncularımızı doğru paylaştıramadık. Golden sonraki süreçte Keçiörengücü inisiyatifi eline aldı. Zorlu bir maçtı ama elimizden geleni yaptık."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.