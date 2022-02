Fuat Çapa: 'Devre arasında transfer kolay değil'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, açıklamalarda bulundu.



Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımda savunma ve orta sahada yeterince alternatif bulunduğunu ama bazı mevkilerde eksikleri olduğunu söyledi.



Eksik mevkilere, takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer ederlerse rekabetçi bir ortam oluşturabileceklerine işaret eden Çapa, "Gelmese de sorun değil. O kadar da büyütmeye gerek yok. Adam almak için de oyuncu almanın bir anlamı yok. Devre arası transfer işleri çok kolay olmuyor. Elimizde olanlara hep beraber inanalım, destekleyelim. Eğer hepimiz bir şeyler istiyorsak, şehir de sahamızda oynadığımız maçlara gelerek ne istediklerini göstersin." ifadesini kullandı.



Gelecek yıl uygulamaya konulacak yabancı kuralından dolayı Türk futbolcu bulmanın kolay olmadığına dikkati çeken Çapa, şöyle devam etti:



"Takıma takviye her zaman istenir. Sonuçta her zaman mükemmelini istersiniz ama devre arası ile sezon başı yapılan hamleler eş değerde değil. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yönetim gereken arzuyu veya gayreti göstermemiş olsa o zaman belki biraz hayal kırıklığı olurdu ama tam tersine, bizden daha fazla istiyorlar. Bir an önce transfer çalışmalarını bitirmek istiyorlar. Alen Melunovic'in sorunu yeni çözüldü ve bu futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Yabancı oyuncu almak istiyorsanız, elinizdeki yabancılardan göndermeniz gerekiyor. Elimizde çok yerli oyuncu havuzu da yok. Herkes yerli oyuncu transfer etmek istiyor. Hatta bazı takımlar yabancı kuralını göz önünde bulundurarak genç yerli oyunculara da yöneliyor. Artık Türk futbolcusuna daha fazla değer verilmeye başlandı. Bundan dolayı da Türk oyuncu bulmak çok kolay değil. 8 Şubat'a kadar süremiz var. Mutlaka alternatifler oluşacaktır."



Çapa, ligin ikinci devresine üst üste 2 galibiyet alarak moralli başladıklarını dile getirerek, "Bu hafta oynayacağımız Keçiörengücü karşılaşması da önemli bir karşılaşma. Onlar da son haftalarda çıkış yapan bir takım. İkinci devre her karşılaşmanın ve alınan puanların değeri artıyor. Aynı ciddiyetle, hatta biraz daha iyi konsantre olarak bu karşılaşmaları oynayıp mümkün olduğu kadar üstümüzdeki takımlarla puan farkını kapatıp en aza indirmek istiyoruz." diye konuştu.



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptılar.





