Fuat Çapa: 'Deplasmanda üç gol atıp mağlup olmak üzücü'

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Fuat Çapa, Rize'ye üç puan için geldiklerini, maça iyi başladıklarını ve 45. dakikaya kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini söyledi.



Alper Potuk'un ikinci sarı kartının hakem açısından tartışmalı bir karar olduğuna anlatan Çapa, "Hakemin verdiği karar doğru ise sıkıntı yok ama doğru değilse bu kadar büyük bir camiayı üzmesine çok üzülürüm. Hakem adına da kendi adıma da üzülürüm. Alper'in söylediği gibi değildir inşallah. Alper yalan söyleyecek biri değil." şeklinde konuştu.



Mücadelede 10 kişi kaldıktan sonra rakibin Skoda'yı oyuna sokacağını, uzun topları kullanıp onu topla buluşturmaya çalışacağını bildiklerine işaret eden Çapa, şöyle devam etti:



"Devre arasının ardından savunma oyuncusu koyduk. Paintsil'in arka adalesinde çekme olduğu, ileri haftalar sıkıntı olacağı söylenince değiştirdik. Gereksiz yere yaptırmış olduğumuz bir penaltı. Belirli önlemleri almıştık ama ikinci yarı 5 dakika atlatsak oyunumuz oturabilirdi. Deplasmanda üç gol atıp mağlup olmak üzücü. İlk yarı oynadığımız oyundan sonra yenilmek bizi çok üzdü."



Fuat Çapa, taktiksel olarak her şeyi iyi yaptıklarının altını çizerek, "Alper'in atılması iki penaltı bizi çok etkiledi. İlk yarıdaki oyunun üzerine koyarak oynamalıyız. Önümüzdeki ilk karşılaşmada galibiyet ile tanışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.



