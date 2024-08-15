Fuat Çapa: 'Deplasman kabusu bitecek'

Samsunspor A.Ş. Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsun Medya Grubu'na özel açıklamada bulundu.



Beşiktaş maçında sergiledikleri oyunu skora da yansıması için çalıştıklarına değinen Çapa, "Şu anda diğer takımlar ile ilgili bir şey söylemek çok erken. Çünkü lig daha yeni başladı. Herkes puanın ne kadar önemli olduğunun değerini bilerek, sahaya çıkıyor. Biz de Beşiktaş karşılaşmasındaki oyunu mümkün olduğunca skora çevirmemiz gerekiyor. Bunu da Gaziantep FK karşısında inşallah gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.



Çapa, geçen sezon iç sahada elde ettikleri başarıyı, bu sene deplasmanda da gerçekleştirmek istediklerine değinerek, "Geçtiğimiz sezon deplasmanda çok iyi bir süreç geçirmedik. Bunu hep birlikte yaşadık. Amacımız taraftarımızla birlikte iç sahada güzel sonuçlar almaya devam etmek. Ama aynı zamanda da deplasman karnemizi de artıya çıkarmamız lazım. Çünkü geçen sezon bu konuda biraz geride kaldık" ifadelerini kullandı.





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