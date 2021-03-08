Fuat Çapa: 'Bulduklarımızı atamadık, üzgünüz'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, bekledikleri bir Antalyaspor'u karşılarında gördüklerini dile getirdi.



Kontrollu futbol oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Çapa, "Rakibimizin yapacağımız hataları net bir şekilde değerlendireceğini bilerek oynadık. Pozisyon vermeden gol yedik. Girdiğimiz 3-4 net pozisyonu da değerlendiremedik. Bu bizim adımıza üzücü. Son haftalarda Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız. Bu pozisyonları bulmak bizim için artı." değerlendirmesinde bulundu.



Ligin son haftalarına yaklaştıklarını anlatan Çapa, şunları kaydetti:



"Sezona nasıl başladığınız değil nerede bitirdiğiniz önemli. Sıralamadaki yere göre başarılı ya da başarısız olduğumuz ölçülür. Son oynadığımız 4-5 karşılaşmaya bakarsak bu takımın kolayca hem hakem camiası hem de spor kamuoyu tarafından güç duruma bırakılması bizi üzüyor. Bizim saha kenarındaki duruşumuzla ilgili güzel şeyler söyleniyor. Keşke biz de sahada yönetenler için söyleyebilmiş olsaydık. Sesi çok çıkanın hakkı daha iyi mi korunuyor? Bunu mu yapmamız gerekiyor. Bunu biz de çok kolaylıkla yapabiliriz. Kulüp olarak bir duruşumuz var. Bunu bozmak istemiyoruz. Sadece futbol konuşsak çok güzel olacak. Eksikliklerimize odaklanmamız gerekirken başka şeylere odaklanmak zorunda kalıyoruz."



