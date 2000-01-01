Frye'dan olay açıklamalar! "Jordan'ın tek işi sayı atmaktı, LeBron GOAT'tur"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, gelmiş geçmiş en iyi oyuncunun eski takım arkadaşı LeBron James olduğunu belirtirken, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın ortaya koyduğu işleri küçümseyen ifadelerde bulundu.



NBC Sports'taki "Talkin' Blazers" podcastine konuşan Frye, şu ifadeleri kullandı:



"Yalan söylemeyeceğim. Ben Jordan hayranı değildim. Phoenix'liyim, biliyorsunuz. Yani ben Barkley'ci, Kevin Johnson'cı, Thunder Dan'ciydim. Herkes ne kadar şoke olursa olsun, Jordan zaten hiçbir zaman benim için tüm zamanların en iyi oyuncusu olmadı."



"JORDAN'IN TEK İŞİ, SAYI ÜRETMEKTİ"



Frye'nin ana muhakemesi, "Bence oyun bugünkünden yüzde 1,000 farklıydı." şeklindeydi ve şöyle devam etti:



"Jordan inanılmaz bir oyuncu ve bu dediklerim onun daha az olduğunu söylemek için bir argüman değil, sadece benim fikrim. Jordan'ın (Bulls) takımındaki işi skor üretmekti, değil mi? 'Tweeners' dediğimiz, Dennis Rodman ve Scottie Pippen tipi oyunculara sahipti. Toni Kukoc'u da, yeterince takdir almayan Ron'u (Harper) da katabiliriz."



"Sadece tek bir işi vardı ve bu da skor üretmekti. Ve bunu da inanılmaz, inanılmaz bir oranda yaptı. Ama o zamanki kazanma yolunun şimdi işe yarayacağını düşünmüyorum. İnsanlar onunla oynamak istemezdi."



"LeBRON'UN ÖNÜNDE KİM DURACAK?"



Frye, "Jordan bizim zamanımızda dayanamazdı" ifadelerine devam etti ve eski takım arkadaşı LeBron ile ilgili de o anda konuşmaya başladı. Bugün daha büyük ve daha atletik olan takımların, Jordan'ın harika bir orta mesafe içeren oyun tarzını "sıkıntıya sokacağını" belirtti:



"Eğer LeBron o zamana geri gitseydi, onu savunacak iki adamı vardı. Kim 2.06? Rodman ve Snottie Drippen, değil mi? (Frye gerçekten de 'Snottie Drippen' dedi) Onu savunacak iki adamı olurdu. Başka kim onun önünde durabilirdi?"



"Her iki şekilde de tartışmayı seviyorum, ama LeBron'un tüm zamanların en iyisi olduğunu iddia etmek isterim."



Jordan, kariyerinde 30.1 sayı, 6.2 ribaund, 5.3 asist ve 2.3 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.



