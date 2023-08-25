Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Cleveland Cavaliers günlerinden eski takım arkadaşları Channing Frye ve Richard Jefferson, Kevin Love'ın Hall of Fame sınıfına dahil edilmesi gerektiğini savundular.



Podcastleri 'Road Trippin'in yakın tarihli bir bölümünde Frye ve Jefferson, Love'ın itibarını ve basketbol üzerindeki etkisini tartışarak, kendisinin bu prestijli onuru neden hak ettiğine inandıklarını şu ifadelerle vurguladılar:



"Eğer Kevin yarın emekli olsaydı Hall of Fame üyesi olur muydu? Ben evet derdim."



"Şampiyonluk kazandığı, birden fazla kez All-Star olduğu ve altın madalya kazandığı için ben de evet derdim. Özgeçmişine bakınca bir şampiyonluğu, altın madalyası, beş veya altı kez de All-Star seçilmişliği var."



"Minnesota'daki ilk dönemlerinde ligdeki en iyi uzun forvet olup olmadığı tartışılıyordu, hatırlar mısın? İnsanların unuttuğunu biliyorum ama tombul Kevin resmen bir canavardı."



Zorluklara, sakatlıklara ve değişen koşullara rağmen Love'ın maç başına 16,9 sayı, 10,4 ribaund, 2,3 asist, 0,6 top çalma ve 0,4 blokluk kariyer ortalamaları, oynadığı takımlar için önemini ve etkisini kanıtlar nitelikte.



