Frye: "Steph ve Durant'li Warriors'la kimse kıyaslanamaz!"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, şu andaki iyi NBA takımlarının hiçbirinin, hanedanlığının zirvesindeki Golden State Warriors ile kıyaslanamayacağını söyledi.



Frye, herhangi bir takımın Kevin Durant ve Steph Curry liderliğindeki Warriors takımını yenip yenemeyeceği sorulduğunda, "Dubs Talk" podcasti'nde şunları iddia etti:



"Asla! Cleveland nasıl bir maç kazandı (2017'de), ona bile şaşırıyorum. Herhangi bir çeyrekte size kendi başına 30 sayı atabilecek üç tane adamları vardı. Yani KD'ye ikili sıkıştırma yapsanız, NBA'de tüm zamanların en iyi şutör ikilisini boşta bırakıyorsunuz. Steph'e ikili sıkıştırma yapsanız, Kevin Durant'e karşı bire bir oynuyorsunuz. Bu nedir? Kafanız mı güzel sizin?



Çok hızlı bir takımdı, savunmada çok iyilerdi, bench oyuncuları işlerine oldukça odaklıydı, fiziksel oynuyorlardı ve savunmada sürekli adam değiştiriyorlardı. Topu serbest atış çizgisinin ötesine geçiremiyordunuz. Büyük sıklet farkı vardı. Çok yetenekli, akıllı ve hedefe odaklanmış bir ekipti. Başka bir seviyedeydiler."



En az dört yıldıza (Steph, Klay Thompson, Draymond Green, Durant) sahip olan 2017-2019 Warriors kadrosu, sahanın neredeyse her alanında üstün olan, durdurulamaz bir güçtü.



