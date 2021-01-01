Frye: "Steph Curry, Iron Man gibi!"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ile ünlü süper kahraman Iron Man'i karşılaştırdı.



The Dan Patrick Show'un bir bölümünde, Frye'dan Curry'yi oynadığını hiç görmemiş birine anlatması istendi. Frye, kendi kendisini zamanla yapılandıran bir oyuncu olan Curry ile, Iron Man arasında bir benzetme yaptı:



"Dışarıda herhangi bir sahaya gelen ve adam seçilirken muhtemelen ilk sırada alınmayan, fakat sonra her maçı kazandığı için sahayı asla terk etmeyen birini düşünün. Kendisi fizikli değil, aşırı hızlı veya atletik de değil ama yine de NBA'deki son 10-20 yılın en etkili iki kişisinden biri. Yaşınıza bağlı olarak bu sıralama değişebilir.



Steph'in en büyük süper gücü, becerisi. Steph, Iron Man gibi kendi kendisini inşa eden, şut atmak gibi herkesin yapabildiği bir şeyi benzersiz bir şekilde icra eden bir adam."



