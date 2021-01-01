Frye: "Schröder, NBA'deki en sinir bozucu kişi"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder'ı "NBA'deki en sinir bozucu kişi" olarak nitelendirdi.



Frye, NBA TV'de dün gece Lakers'ın Golden State Warriors karşısında kazandığı galibiyet hakkında konuştu ve Schröder'ı savunmadaki eforu için överek, kendisinin NBA'deki en sinir bozucu oyunculardan biri olduğunu söyledi.



"Yaptıklarına bayılıyorum. Bunu mümkün olabilecek en kibarca şekilde söyleyeceğim ama Dennis Shcöder, NBA'deki en sinir bozucu kişi. Ortalığı kasıp kavuruyor. Sizi tam saha tutuyor, top çalıyor, oynadığınız hücum setini kendi takımına söylüyor. Lakers için resmen kolay basketler sağlıyor."



"LeBRON ARTIK 57 YAŞINA GELDİ.."



Frye, LeBron James'in Schröder'ın varlığından yararlanabildiğini de sözlerine ekledi:



"Fark ettiyseniz, LeBron bu top çalmalar nedeniyle iki kez hızlı hücuma çıkmıştı. LeBron yarı sahada sıkışıp kaldığında, artık 57 yaşında olduğu için adamlarla bire birde başa çıkması daha zor. Eğer bir hızlı hücum şansı yakalarsa, herkes yolundan çekiliyor.



Bana göre Lakers hücumunun temeli, savunmasından geliyor ve Anthony Davis ile Schröder'ın oynamadığı dört maçlık yenilgi serisi sırasında ekip, rakibi durdurma konusunda sorun yaşamıştı."



