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Frye: "LeBron 25 sayı ortalamanın altına düşerse, emekli olmalı"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in maç başına 25 sayının altında ortalama yakalaması durumunda emekli olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in maç başına 25 sayının altında ortalama yakalaması durumunda emekli olması gerektiğini söyledi.

James'in sezonu, Phoenix Suns'ın takımını 2021 playofflarının ilk turunda elemesinin ardından sona ermişti.

Frye, Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:

"Söyleyeceğim şu. LeBron, eğer şu anda ortalaması olan 25 sayının altına düşerse, bence emekli olmalı. Bunu söylemek benim için çılgınca ama basketbolu 25 sayı ortalaması ile bırakırsa, doğru olur. Ayrıca, buna başka bir seviye daha ekleyeceğim. Lakers'ın onu zirveye taşıyacak kimleri getirdiğini ya da takas ettiğini gördünüz? Herhangi bir serbest oyuncu gördünüz mü? Kimse yok."

James, 2020-21 sezonunu maç başına 25.0 sayı, 7.8 asist ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.


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