Frye: "Harden'ın kazanabileceği tek yer, Toronto!"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın ancak Toronto Raptors'a katılırsa şampiyonluk kazanabileceğini söyledi.



Birkaç tweet ile fikirlerini belirten Frye'ın inancına göre Toronto, Harden'in şu anda kazanabileceği tek yer:



"Ben işin matematiğini yapmam, ama onun kazanması için en iyi yer Toronto. Tartışmasız. Organizasyonu, oyuncuları ve kültürü düşünün. İhtiyacı olan her şeyi görürdü!"



Houston'ı terk etmeye istekli olduğu belirtilen Harden için en ön planda olan iki takım, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers olarak gözüküyor.



Harden'ın Rockets ile mevcut sözleşmesinde üç yılı ve 133 milyon dolar alacağı kalmış bulunuyor.



