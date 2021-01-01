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Frye: "Giannis, NBA Finalleri'nin ilk üç maçından önce dönmez!"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sakatlıktan dönüşü için heves kırıcı bir tahminde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sakatlıktan dönüşü için heves kırıcı bir tahminde bulundu.

Giannis, Atlanta Hawks'a karşı oynadığı Doğu Konferansı Finalleri serisinin 5. maçta dizinden sakatlandığından beri, sakatlık raporunda şüpheli olarak listeleniyor.

The Dan Patrick Show'un yakın tarihli bir bölümünde eski oyuncu Frye, Giannis'in sakatlığından ve 6. maça dönüp dönemeyeceğinden şu şekilde bahsetti:

"Bunu yapmasına imkan yok. Daha önce ben de yapmıştım ve dün gece Shaq (Shaquille O'Neal) ile de bunu konuşuyorduk. Dönmemiz altı haftamızı almıştı ve sırf rahat edebilmek için bir korse takıyordum.

Bilmediğim yeni bir teknoloji olmadığı sürece, onu bu seride izleyeceğimizi sanmıyorum. Ve sonra kazanırlarsa, ki bence kazanacaklar, NBA Finalleri'nin 3. veya 4. maçına kadar onu görür müyüz bilmiyorum."


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