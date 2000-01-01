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Frye: "CJ'i istiyorsan, Brown ve Smart'ı vermen gerek!"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Portland Trail Blazers'ın yıldızı CJ McCollum'un takas değeri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Portland Trail Blazers'ın yıldızı CJ McCollum'un takas değeri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Talkin 'Blazers podcast'inin son bölümünde Frye, CJ'nin takımı için gerçekten ne kadar değerli olduğunu, Boston Celtics'in iki genç yıldızı Jaylen Brown ve Marcus Smart'ı dahil ederek açıkladı:

"CJ McCollum'ı ve birini istiyorsan, bana Jaylen Brown ve Marcus Smart'ı vermen gerek... Ben CJ'in değerini bu şekilde görüyorum."

Trail Blazers ekibi, şampiyonluk hedefine henüz ulaşmış değil. Damian Lillard dönemi 2012'de başladığından beri, henüz Finallere bile çıkamamışlardı.

Blazers'ın kadrosunu iyileştirmenin yollarını aramasıyla, McCollum'ın adı takas söylentilerinde yer almaya devam ediyor. Ve bu ölü sezonda tam olarak nasıl bir yol izleneceği belli olmasa da, McCollum her zaman ekibin geleceğinin bir parçası olarak görülmüştü.

2019-20 sezonunda CJ, %45.1 isabetle 22.0 sayı, 4.4 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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