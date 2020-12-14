Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ile yapacağı iki maç ertelendi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor'un, Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla oynayacağı iki müsabaka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, organizasyon komitesi, yeşil-beyazlı ekipte tespit edilen Kovid-19 vakalarından dolayı Frutti Extra Bursaspor'un, Nanterre 92 takımıyla oynayacağı deplasman ve iç saha maçının ertelenmesine karar verdi.
Organizasyon komitesince, erteleme kararlarına ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı öğrenildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, organizasyon komitesi, yeşil-beyazlı ekipte tespit edilen Kovid-19 vakalarından dolayı Frutti Extra Bursaspor'un, Nanterre 92 takımıyla oynayacağı deplasman ve iç saha maçının ertelenmesine karar verdi.
Organizasyon komitesince, erteleme kararlarına ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı öğrenildi.