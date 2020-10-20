Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Gran Canaria

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak.

Haber; AA
Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Gran Canaria
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20 Ekim 2020 13:30
Basketbolda Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında çarşamba günü İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve şu ana kadar oynadığı 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlıların, bir maçı ise ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor, Herbalife Gran Canaria'yı yenerek ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

İspanyol temsilcisi ise grupta oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı.



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