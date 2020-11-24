Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tutku Açık ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip, başantrenörlük görevi için Sırp Dusan Alimpijevic'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Açıklamada, "Sayın Alimpijevic'e Bursaspor ailesine hoş geldin diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



