Frutti Extra Bursaspor, ULEB'de 5. yenilgisini aldı

Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımına 89-80 mağlup oldu.

Haber; AA
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Frutti Extra Bursaspor, ULEB'de 5. yenilgisini aldı
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05 Kasım 2020 00:00
Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımına 89-80 mağlup oldu.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Dolomiti Energia, ilk çeyreğini 30-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 50-37 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutarak aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 66-59 önde kapattığı karşılaşmayı 89-80 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 22 sayı üreten Dolomiti Energialı Kelvin Martin oldu.



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