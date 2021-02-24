Frutti Extra Bursaspor, Stefan Bircevic'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor kadrosuna takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Frutti Extra Bursaspor, Stefan Bircevic'i transfer etti
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24 Şubat 2021 17:07
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 31 yaşındaki Sırp basketbolcu Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,10 metre boyundaki Bircevic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Uzun forvet pozisyonda oynayan, Sırbistan Milli Takımı'nın son dünya ve Avrupa şampiyonaları kadrosunda yer alan Bircevic, Türkiye'de Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını giymişti.



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