Frutti Extra Bursaspor, son nefeste mağlup oldu!

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 11. maçında deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takıma 83-82 yenildi.
Barselona kentindeki Palau Olimpic De Badalona'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Frutti Extra Bursaspor, 22-20 üstün bitirdi.
İlk devreyi 37-33 önde tamamlayan ev sahibi ekip, final periyoduna 8 sayılık (58-50) skor avantajıyla girdi.
Son çeyrekte 12 sayı (68-56) geriye düşmesine rağmen farkı kapatmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in basketiyle maçın bitime 6 saniye kala skora denge getirdi: 82-82.
Joventut Badalona, bitime 1,5 saniye kala Andres Feliz'in serbest atıştan attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazandı.
Bu sonuçla Joventut Badalona grupta 7. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor 5. mağlubiyetini yaşadı.
Barselona kentindeki Palau Olimpic De Badalona'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Frutti Extra Bursaspor, 22-20 üstün bitirdi.
İlk devreyi 37-33 önde tamamlayan ev sahibi ekip, final periyoduna 8 sayılık (58-50) skor avantajıyla girdi.
Son çeyrekte 12 sayı (68-56) geriye düşmesine rağmen farkı kapatmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in basketiyle maçın bitime 6 saniye kala skora denge getirdi: 82-82.
Joventut Badalona, bitime 1,5 saniye kala Andres Feliz'in serbest atıştan attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazandı.
Bu sonuçla Joventut Badalona grupta 7. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor 5. mağlubiyetini yaşadı.
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