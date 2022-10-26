Frutti Extra Bursaspor, ilk kez kaybetti

Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası A Grubu üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey Slobozhanske takımına 90-84 yenildi.



Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Letonya'daki Arena Riga'da oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde kapatan Prometey Slobozhanske, devre arasına ise 42-39 üstün girdi.



Ev sahip ekip, üçüncü periyodunu 68-62 önde geçtiği mücadeleyi 90-84 kazandı.



Prometey Slobozhanske'de Gian Clavell, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.



Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, gruptaki 3. maçında ilk kez kaybederken, Prometey Slobozhanske ise ikinci galibiyetini aldı.









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