Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basket'i zor geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol'u 85-82 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak
Frutti Extra Bursaspor: Holland 27, Needham 12, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Tarık Sezgün, Metin Türen 5, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 8
Gaziantep Basketbol: Peterson 19, Luther 11, Gulley 23, Kaba 15, İsmail Cem Ulusoy 3, Doyle 6, Orhan Haciyeva, Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan
1. Periyot: 21-20
Devre: 39-38
3. Periyot: 62-56
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak
Frutti Extra Bursaspor: Holland 27, Needham 12, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Tarık Sezgün, Metin Türen 5, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 8
Gaziantep Basketbol: Peterson 19, Luther 11, Gulley 23, Kaba 15, İsmail Cem Ulusoy 3, Doyle 6, Orhan Haciyeva, Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan
1. Periyot: 21-20
Devre: 39-38
3. Periyot: 62-56
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