Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basket'i zor geçti

Eurocup'da adını finale yazdıran Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve haftasında Gaziantep Basketbol'u 85-82 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basket'i zor geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2022 00:03
ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol'u 85-82 mağlup etti.
 Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

Frutti Extra Bursaspor: Holland 27, Needham 12, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Tarık Sezgün, Metin Türen 5, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 8

Gaziantep Basketbol: Peterson 19, Luther 11, Gulley 23, Kaba 15, İsmail Cem Ulusoy 3, Doyle 6, Orhan Haciyeva, Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-38

3. Periyot: 62-56

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ