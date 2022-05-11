Frutti Extra Bursaspor, Eurocup finaline hazır!

ULEB Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Frutti Extra Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.



Maçın oynanacağı Virtus Segafredo Arena'da son antrenmanına çıkan Frutti Extra Bursaspor, Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde taktik ağırlıklı yaklaşık 1,5 saat çalışma yaptı.



Frutti Extra Bursaspor ile iki yıldır kupanın kıyısından dönen Virtus Segafredo Bologna arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.30'da başlayacak.



"Avrupa'daki en güzel hikayeyi biz yaşıyoruz"



Başantrenör Dusan Alimpijevic, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir takım olmalarına rağmen burada olmayı hak ettiklerini söyledi.



Önemli bir noktaya geldiklerini belirten Alimpijevic, şöyle konuştu:



"Sadece bizim şehrimiz, camiamız ve takımımız için değil Türkiye için bu kupada finalde bir takım olması çok önemli. Kulüp olarak ne yaptığımız ve ne durumda olduğumuzun aynı zamanda nasıl bir başarı yakaladığımızın farkındayız. Türk basketbolu için çok önemli bir final. Peri masalı iyi ya da kötü bir şekilde bitecek. Biz ona karar vereceğiz. Avrupa'daki en güzel hikayeyi biz yaşıyoruz. Yarın iyi bitmesi için burada olacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ