Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'la sözleşme yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Haber; AA
Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'la sözleşme yeniledi
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16 Temmuz 2020 14:27
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-2021 sezonunda da yeşil-beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.



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