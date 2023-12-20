İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Napoli ile Frosinone karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan ve turu geçen taraf 4-0'lık skorla konuk ekip Frosinone oldu.
Frosinone'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Barrenechea, 70. dakikada Giuseppe Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Walid Cheddira ve 90+5. dakikada Abdou Harroui kaydetti.
Napoli'de sakatlığı bulunan Eljif Elmas maç kadrosunda yer almadı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda Napoli'yi elemeyi başaran Frosinone, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Frosinone'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Barrenechea, 70. dakikada Giuseppe Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Walid Cheddira ve 90+5. dakikada Abdou Harroui kaydetti.
Napoli'de sakatlığı bulunan Eljif Elmas maç kadrosunda yer almadı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda Napoli'yi elemeyi başaran Frosinone, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
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