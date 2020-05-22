Frey'in takımı Nürnberg 1 puana razı oldu

Bundesliga 2'de 27. hafta mücadelesinde Nürnberg ile Erzgebirge Aue, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralık olarak gelen Michael Frey, karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil oldu.Konuk ekip Erzgebirge Aue 51. dakikada Dimitrij Nazarov'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Nürnberg, 63. dakikada Soren Gonther'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.14. sıradaki Nürnberg, Bundesliga 2'nin 28. haftasında regensburg deplasmanına gidecek.Ligin 5. sırasında yer alan ve play-off için şansını koruyan Erzgebirge Aue ise; 28. hafta karşılaşmasında Darmstadt'ı sahasında ağırlayacak.Maç sırasında koronavirüse karşı alınan önlemler tüm dikkatle uygulanmaya devam etti.