Frey'in Süper Lig'de sürpriz adresi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçiren Michael Frey'le ilgili de karar verildi. İsviçreli golcünün Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralanacağı ifade ediliyor.

Haber; Takvim
Frey'in Süper Lig'de sürpriz adresi
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05 Eylül 2020 11:27
Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet Michael Frey, takımdan yeniden gönderiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey'in yeni adresi ise belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre İsviçreli forvet Kasımpaşa'ya 1 yıllığına kiralanacak.

26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe'ye Zürih'ten 2.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg'de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı. Frey'in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 



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