Frey'in 2 golü takımına turu getirdi

Fenerbahçe'den Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey, takımının kupada Sparta Petegem'i 3-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; waasland-beveren.be
Frey'in 2 golü takımına turu getirdi
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11 Ekim 2020 01:00
Fenerbahçe'den Belçika'nın Waasland-Beveren kulübüne kiralanan Michael Frey, takımıyla çıktığı ikinci maçında 2 gol attı.

Kupa maçında takımı adına ilk 11'de sahaya çıkan Frey, 52 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımının aldığı galibiyete büyük pay sahibi oldu.

Frey'in takımı Beveren Belçika Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla sondan 2. sırada bulunuyor.



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