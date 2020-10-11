Frey'in 2 golü takımına turu getirdi

Fenerbahçe'den Belçika'nın Waasland-Beveren kulübüne kiralanan Michael Frey, takımıyla çıktığı ikinci maçında 2 gol attı.
Kupa maçında takımı adına ilk 11'de sahaya çıkan Frey, 52 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımının aldığı galibiyete büyük pay sahibi oldu.
Frey'in takımı Beveren Belçika Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla sondan 2. sırada bulunuyor.
Kupa maçında takımı adına ilk 11'de sahaya çıkan Frey, 52 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımının aldığı galibiyete büyük pay sahibi oldu.
Frey'in takımı Beveren Belçika Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla sondan 2. sırada bulunuyor.