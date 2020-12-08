Frey'den 10 maçta 6 gole katkı

İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralandığı Nürnberg'den geri dönmüştü.
Frey, sezona Fenerbahçe'de başladı, forma şansı da buldu. Ancak yapılan transferler sonrası bir kez daha kapı gösterildi, 26 yaşındaki forvet Belçika'nın Waasland-Beveren ekibine kiralandı.
Frey, yeni takımında 10 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez havalandırdı ve 2 golün de asistini yaptı. İsviçreli oyuncu, teknik direktör Nicky Hayen'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Frey, sezona Fenerbahçe'de başladı, forma şansı da buldu. Ancak yapılan transferler sonrası bir kez daha kapı gösterildi, 26 yaşındaki forvet Belçika'nın Waasland-Beveren ekibine kiralandı.
Frey, yeni takımında 10 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez havalandırdı ve 2 golün de asistini yaptı. İsviçreli oyuncu, teknik direktör Nicky Hayen'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.