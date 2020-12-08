Frey'den 10 maçta 6 gole katkı

Fenerbahçe'de Belçika'nın Waasland-Beveren ekibine kiralanan Frey, yeni takımında 10 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez havalandırdı ve 2 golün de asistini yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Frey'den 10 maçta 6 gole katkı
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08 Aralık 2020 12:32
İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralandığı Nürnberg'den geri dönmüştü.

Frey, sezona Fenerbahçe'de başladı, forma şansı da buldu. Ancak yapılan transferler sonrası bir kez daha kapı gösterildi, 26 yaşındaki forvet Belçika'nın Waasland-Beveren ekibine kiralandı.

Frey, yeni takımında 10 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez havalandırdı ve 2 golün de asistini yaptı. İsviçreli oyuncu, teknik direktör Nicky Hayen'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



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