Frey ve Jailson'dan kamp yorumu

'nin hazırlık maçında AZ Alkmaar'ı 3-2 yendiği maçta forma giyenvekarşılaşmanın ardından devre arası kampını değerlendirdiler.Karşılaşmanın son golünü atan Michael Frey, ''Çok yoğun bir hafta geçirdik. Bu hafta çok antrenman yaptık, çok konuştuk, gelecek hakkında planlar yaptık. Benim de gol attığım bir maçı kazanmak mutluluk vericiydi. Hasan Ali'nin çok güzel asisti vardı golümde. Galibiyet, öz güven açısından çok önemliydi. Şimdi birkaç gün dinlenme fırsatı bulduk. Sezonun ikinci yarısında çok yoğun bir maç programı bizi bekliyor. Futbolcuların sevdiği bir şeydir bu. Biz de buna hazır olacağız.'' sözlerini kullandı.Jailson ise ''Son 9 gündür gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Çok sert antrenmanlar yaptık. Öz güvenimiz için de önemli bir galibiyet aldık. Kazanma alışkanlığını geliştirmemiz lazım. Takım oyunu halinde goller attık. Bu golleri atmaya da devam etmek istiyoruz.'' şeklinde konuştu.