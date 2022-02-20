Frey'in golü Antwerp'e yetmedi

Belçika Ligi'nde Royal Antwerp, kendi sahasında konuk ettiği Mechelen'e 2-1 mağlup oldu. Antwerp'in tek golü Michael Frey'den geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Frey'in golü Antwerp'e yetmedi
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20 Şubat 2022 17:22
Belçika Ligi'nde Royal Antwerp ile Mechelen karşı karşıya geldi.

Ligin 28. haftasında oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 2-1'lik skorla Mechelen oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hugo Cuypers ve 26. dakikada Nikola Storm kaydetti. Royal Antwerp'in tek golü ise 83. dakikada Michael Frey'den geldi.

Antwerp'te golü atan Frey, 90 dakika sahada kalırken, Mbwana Samatta ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Öte yandan Frey, bu maçtaki golüyle bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti.

Bu sonucun ardından Mechelen puanını 45'e yükseltti. Antwerp ise 53 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mechelen kendi sahasında Cercle Brugge ile karşılaşacak. Antwerp ise Club Brugge deplasmanına konuk olacak.

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