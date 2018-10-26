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Frey haftanın futbolcusu adayları arasında

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

Kaynak: AA
Frey haftanın futbolcusu adayları arasında
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26 Ekim 2018 13:21
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcüsü Frey'e de yer verildi.

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta Frey, takımının ilk golüne imza atmıştı.

Diğer adaylar arasında, Salzburg'tan Munas Dabbur, Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek ve Real Betisli Giovani Lo Celso yer aldı.

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