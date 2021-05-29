Frey Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyor

Fenerbahçe'de sezon öncesi Topuk Yaylası kampına katılacak olan Frey, kendini gösterip takımda yer bulmak istiyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Frey Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyor
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29 Mayıs 2021 15:02
Michael Frey
Michael Frey
Fenerbahçe
Son iki sezondur Avrupa'ya kiralık olarak gönderilen Frey, takımı ligden düşmesine rağmen Belçika'da büyük çıkış yakalamış, forma giydiği 32 maçta 17 gol 4 asiste imza atmıştı.

Sezon öncesi Topuk Yaylası kampına katılacak olan Frey, kendini gösterip takımda yer bulmayı hedefliyor. 27 yaşındaki forvet, "Bu kez şansı iyi kullanacağım. Kendime güveniyorum" sözleriyle mesaj verdi. Frey'in geleceği, teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından belli olacak.


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