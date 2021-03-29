Frenkie De Jong: "Türkiye karşısında çok kötüydüm"

Hollanda Milli Takımı'nın Barcelona'da oynayan yıldız ismi Frenkie de Jong, Türkiye maçındaki performansına değindi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Frenkie De Jong: 'Türkiye karşısında çok kötüydüm'
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29 Mart 2021 20:41
Hollanda Milli Takımı'nın yıldızlarından Frenkie de Jong, A Milli Takımımız karşısında oynadığı maçta çok kötü olduğunu söyledi.

A Milli Takımımız karşısındaki performansının iyi olmadığını açık açık belirten De Jong, "Türkiye karşısında çok kötü oynadım. Zorlayıcı, yeterince dominant değildim ve bunların aksine dağınık bir oyunum vardı. Hiçbir faydam yoktu, takıma bir katkı veremedim. Defansif olarak da üst düzey bir oyun oynayamadım. Letonya karşısında, Türkiye'ye karşı olduğuma göre daha iyiydim." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızla oynadıkları maça ilk 11'de başlayan De Jong, 90 dakika sahada kalmıştı.



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