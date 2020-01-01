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Frenkie de Jong: "Nedense çok yorgunduk"

Hollanda'nın yıldız oyuncusu Frenkie De Jong, Çekya maçının ardından açıklamada bulundu.

Frenkie de Jong: 'Nedense çok yorgunduk'
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'nın Çekya'ya 2-0 yenilerek elendiği maçtan sonra Frenkie de Jong açıklamalarda bulundu.

Frenkie de Jong mücadele sonrası "Nedenini bilmiyorum ama çok yorgun gibiydik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Frenkie de Jong: "Kazanmayı gerçekten çok istemiştik. Aramızdaki bazı isimler için belki de kariyerlerinin en büyük maçıydı. Taktik olarak da iyi hazırlandık, maça odaklandık ve rakibimizi asla hafife almadık. Ancak bir türlü istediğimizi sahaya yansıtamadık. Futbolda bazen böyle günler oluyor." ifadelerini kullandı.

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