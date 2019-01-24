Frenkie de Jong kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Barcelona'nın rekor transferi Frenkie de Jong

Barcelona'nın yeni transferi Frenkie de Jong kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? sorularının yanıtına haberimizden faydalanabilirsiniz. Frenkie de Jong, Barcelona ile anlaştı mı? İşte Frenkie de Jong haberleri...

24 Ocak 2019 05:41
Frenkie de Jong kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Barcelona'nın rekor transferi Frenkie de Jong
Barcelona, Frenkie de Jong transferinde mutlu sona ulaştı. Barcelona'nın rekor bedelle Frenkie de Jong'u transfer etmesi gündeme bomba gibi düştü. Peki Frenkie de Jong kimdir, kaç yaşınd? İşte Frenkie de Jong için çıkan transfer haberleri ve detaylar..

BARCELONA, DE JONG'U TRANSFER ETTİ Mİ?

Devre arası transfer döneminin bombası Barcelona'dan geldi. Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki Hollandalı orta sahası Frenkie de Jong'u 86 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiklerini resmen açıkladı.

Avrupa'nın en gözde futbolcuları arasında yer alan de Jong için Manchester City, PSG gibi rakipleriyle girdiği yarışı kazanan Barcelona, Ajax'a 75 milyon euro peşin, 11 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 86 milyon euro ödeyecek.

Genç futbolcunun sezonu Ajax'ta tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon 5 yıllık imza attığı Barcelona forması giyeceği belirtildi.

SENELİK 16 MİLYON EURO KAZANACAK

Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki de Jong, senelik 16 milyon euro kazanacak. De Jong'un transferinden altyapıda oynadığı kulüplerden Willem II 7 milyon euro, bir diğer kulüp RKC Waalwijk ise 4 milyon euro kazandı.

Ajax'ın en yüksek bonservise sattığı isimler

86M€ - Frenkie de Jong
40M€ - Davinson Sanchez
32M€ - Arkadiusz Milik
27M€ - Wesley Sneijder
27M€ - Jan Huntelaar
27M€ - Davy Klaassen



75 milyon euro peşin, 11 milyon euro da bonuslarla birlikte ara transfer döneminin en büyük imzası durumuna gelen Frankie de Jong'un Ajax'tan Barcelona'ya transferinin arkasından Türk menajer Hasan Çetinkaya çıktı.

Son dönemde Avrupa transfer piyasasında içinde yer aldığı anlaşmalarla dikkati çeken Türk menajer Hasan Çetinkaya, uzun süredir üzerinde çalıştığı transferi dün resmen bitirdi. Yaklaşık iki haftadır bu transferle ilgili Hollanda ile İspanya arasıdna mekik dokuyan Çetinkaya, partneti Türk menajer Ali Dursun'la birlikte tarihi bir transfere imza atmış oldu.

"TÜRK MENDES ÇETİNKAYA"

Victor Lindelöf'ün Benfica'dan Manchaster United'a, Emil Forsberg'in Malmö'den Leipzig'e, Martin Olsson'un Norwich City'den Swensea'ya, Daniel Amartey'in FC Kopenhag'dan Leicester City'ye transferi gibi önemli işlere imza atan Hasan Çetinkaya, de Jong transferiyle de en büyük işini gerçekleştirmiş oldu.

İsveç Milli Takımı file bekçisi Robin Olsen, Real Betis'in Danimarkalı milli futbolcusu Riza Durmisi yine Danimarka milli takım oyuncusu Peter Ankersen gibi önemli isimlerinde menajerliğini yürüten Çetinkaya, 10 yıl önce futbola nokta koyduktan sonra menajerliğe adımını attı.

Türkiye'de forma giyen Antalyasporlu El Kabir, G.Birliğinden Hopf, Akhisarlı Larsson gibi oyuncuların da menajerliğini yürüten Çetinkaya, İsveç'e açık ara en çok para kazandıran menajer unvanını elinde bulunduruyor. Çetinkaya'nın yaptığı büyük işler de başarılı menajere Avrupa futbolunun önemli menajerlerinden Jorge Mendes'e atıf yapılarak "Türk Mendes Çetinkaya" yakıştırmalarına neden oldu.



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