Frenkie de Jong: "Dipsiz kuyuda değiliz"

Zor günler geçiren Barcelona'da Frenkie de Jong'dan taraftarları ümitlendiren açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Frenkie de Jong: 'Dipsiz kuyuda değiliz'
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05 Ekim 2021 19:26
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, kulübün bulunduğu durumun ideal olmadığını ancak daha iyi olacaklarını söyledi.

Olduğundan daha kötü durumda gösterildiklerini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Çok abartılıyor, biz dipsiz bir kuyuda değiliz. Sonuçlar kötü, bunu kimse inkar edemez. Kulüpte negatif bir hava da var ama Barcelona gibi bir kulüpte kötü sonuçlar alındığında bu normaldir. Hayal kırıklığı yaşadım ancak çökmüş değilim" dedi.

Takımda daha etkili olması gerektiğinin doğru olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "Daha iyi performans göstermeliyim, bu doğru ancak sezonda 30 gol atan bir futbolcu değilim. Bence gol ve asist sayılarımı sezon sonunda değerlendirmek lazım. Takımı daha çok taşımalıyım, bu gerçek. 0 gol ve 2 asist performansım gelişecektir" ifadelerini kullandı.

La Liga'da 7 maç sonunda 12 puanla 9. sırada olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 2 maçtan da 3-0'lık yenilgilerle ayrıldı.


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