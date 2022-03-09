Frenkie de Jong'dan Galatasaray açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'nın Hollandalı futbolcusu Frenkie de Jong, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.





"G.SARAY İYİ TAKIM"



Kendilerinin favori olduklarını söyleyen de Jong, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Galatasaray iyi bir takım. Evimizde olacağız ve favori biziz!" dedi.



"ELEŞTİRİLDİĞİMDE CANIM ACIMIYOR"



Barcelona'da kendini iyi hissettiğini söyleyen Hollandalı, "Ben Barcelona'da çok rahatım. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum. Eleştirildiğimde de canım acımıyor. İnsanlar her zaman konuşur. İnsanlar artık maçları iyi izlemiyorlar, bu yüzden gazetecilerin sözlerine inanıyorlar. Bence en büyük sorun da bu." ifadelerini kullandı.



"YERİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"



Avrupa Ligi'nde zorlu takımlar olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Yerimiz Şampiyonlar Ligi ama orada değiliz. Artık Avrupa Ligi'ni kazanmalıyız. Burada da zorlu takımlar var ama hedefimiz bu" dedi.









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