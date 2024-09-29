Frenkie de Jong: 'Bunların hepsi yalan'

Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Hakkında birçok yalan haberin çıktığını söyleyen Hollandalı oyuncu, "Hakkımda bir çok yalan haber çıktı. Çok fazla para aldığım ve ameliyat olmak istemediğim yalanı söylendi. 37 milyon € rakamları konuşuluyor bu gerçek değil." ifadelerini kullandı.



Aldığı paranın çok daha düşük olduğunu belirten De Jong, "Maaşım bu rakama yakın bile değil. Antrenmana çıkmak istemediğim doğru değil." diye konuştu.



Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Hollandalı, milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.



