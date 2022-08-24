Transfer döneminin kapanacağı 8 Eylül'e kadar forvet konusunda özellikle 'fırsat' hamlesi peşinde olan Fenerbahçe, bir yandan da mevcut kadroda esas golcüsünü buldu. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia'ya çok güveniyor.



VALENCIA GOL KRALLIĞINDA İDDİALI



Ligde ilk 3 haftada 6 gol atarak bir anda dikkatleri toplayan Enner Valencia adeta 'ben buradayım' dedi. Hatta geçen sezonun son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçı da eklendiğinde yıldız isim son 4 lig maçında 2'şer gollerle 8 gol yakaladı. 3-3'lük Ümraniyespor maçı, 6-0'lık Kasımpaşa deplasmanı ve son olarak 4-2'lik Adana Demirspor galibiyetinde 2'şer golle ilerleyen Ekvadorlu yıldız şimdiden gol krallığı listesinde ilk sıraya çıktı, iddialı konuma geldi.



JESUS İLE FREKANSI TUTTU



Valencia'nın oyuncu özellikleri de Fenerbahçe'nin aradığı forvet tipine ve teknik direktör Jorge Jesus'un kafasındaki oyun şablonuna uyuyor. Savunma arkalarına koşu yapabilen, topla hızlı ilerleyebilen, dribling özelliği olan, kanat forvet olarak görev alabilen, hava toplarına hakim, frikiklerde etkili ve son dönemde penaltılarda da iyi bir grafik çizen 33 yaşındaki futbolcu beğeni topluyor.



Bunun yanında Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Valencia, artık kulübü, ülkeyi ve taraftarları da artık yakından tanıyor. Ancak esas önemli kısım teknik direktör Jorge Jesus'un deneyimli yıldızla iyi bir diyalog yakalaması. Aynı dili konuşabilen ikili, saha içinde de hem taktik hem teknik konularda aynı frekansı tutturmuş durumda.



11'DEKİ YERİNİ KORUYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR



Jesus'un en güvendiği oyuncuların başında Valencia geliyor. Hatta yeni bir forvet transferi olsa bile Ekvadorlu futbolcunun ilk 11'deki yerini koruması bekleniyor.





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