Freiburg, Çağlar Söyüncü'nün fiyatını belirledi!

forma giyen milli futbolcuiçin harekete geçti.Diego Godin ve Savic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü için Freiburg'un kapısını çaldı.İspanya basınından Sport'ta yer alan habere göre; Freiburg 22 yaşındaki stoper için Atletico Madrid'den 30 milyon euro istedi.Diego Godin ve Savic'in, Atletico Madrid ile sözleşme yenilemek istemesinde karşın iki oyuncunun da ciddi teklifler aldığı belirtildi.Freiburg ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Çağlar, geçtiğimiz sezon 30 maçta oynadı ve 1 gol attı.