Freiburg 2 maç aradan sonra kazandı

Bundesliga'nın 33. haftasında Freiburg, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Freiburg 2 maç aradan sonra kazandı
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19 Mayıs 2023 23:34
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Freiburg, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.

Europa-Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Freiburg ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

Maçınm ilk yarısı golsüz sona ererken 71. dakikada Christian Gunter eşitliği bozdu. 75. dakikaya gelindiğinde Freiburg formasıyla son kez iç sahada maça çıkan Nils Petersen, oyuna girdikten 5 dakika sonra 75'te farkı ikiye çıkararak takımına 3 puanı getirenlerden biri oldu.

90+3te Hofler kırmızı kart görerek ev sahibi Freiburg'u son anlarda 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Freiburg 2 maç aradan sonra üç puanı alarak 59 puana yükseldi. Wolfsburg ise 49 puanda kaldı.

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