Freedom Fighters, 17 Yıl Aranın Ardından Geri Döndü

Hitman serisiyle tanıdığımız Danimarka merkezli oyun geliştiricisi IO Interactive'in ilk olarak 2003 yılında PlayStation 2, GameCube, Xbox ve Windows için geliştirdiği üçüncü şahıs nişancı oyunu Freedom Fighters, 17 yıl aranın ardından GOG.com, Epic Games Store ve Steam aracılığıyla tekrardan PC'ye geliyor.



Oyunun ilk olarak PEGI tarafından yeniden derecelendirilmesi, bazı söylentilere yol açmıştı. PEGI'nin sitesinde görünmesinden kısa süre sonra GOG, oyunu %34 indirimli bir şekilde satışa sundu. Şu anda GOG.com'da 9,89 dolardan (75 TL) listelenen oyunun yayıncılığını, 2017 yılında Square Enix'ten ayrılarak bağımsız bir stüdyo haline gelen IO Interactive üstleniyor.



Freedom Fighters nasıl bir oyun?



Sovyetler Birliği'nin New York'u istila edip işgal ettiği alternatif bir tarihte geçen oyunda, Amerikalı musluk tamircisi Christopher Stone karakterini kontrol ediyoruz. Zamanla bir direniş örgütünün liderine dönüşeceğimiz Freedom Fighters'ta direnişi büyütmek ve 12 özgürlük savaşçısının stratejik çatışmalara yönlendirmek için komuta sistemini kullanıyoruz.



Karizma tabanlı asker toplama sisteminde ödül puanları, özgürlük savaşçılarını kurtarmaya veya çok önemli düşman bölgelerini ele geçirmeye bağlı. Esirleri kurtardığımız zaman puan kazanacağımız bu oyunda ayrıca makineli tüfek, el bombası, roket ve molotof kokteyli gibi birçok farklı silah bulunuyor.



Freedom Fighters sistem gereksinimleri:



Minimum



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Pentium 4 1,5 GHz ya da Athlon XP eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu ekran kartı

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan



Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Pentium 4 2,4 GHz ya da Athlon XP / 64 bit eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu ekran kartı

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan



Freedom Fighters, şu anda GOG.com'da %34 indirimle yaklaşık 10 dolardan satışa sunuluyor. IO, oyunun ayrıca Epic Games ve Steam üzerinden de satışa çıkacağını belirtiyor.



Kaynak: WebTekno.com



