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Fredy ve Amilton, Antalyaspor için geldi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferin son gününde iki ismi kadrosuna katacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fredy ve Amilton, Antalyaspor için geldi
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31 Ocak 2019 13:49
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferin son gününde iki futbocluyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Antalyaspor, Portekiz Ligi takımlarından Belenenses'in Angolalı kanat oyuncusu Fredy (29) ve yine aynı ligde yer alan Desportivo Aves'in Brezilyalı sağ kanat ve forvet oynayabilen ismi Amilton (28) için anlaşma sağladı.

İki futbolcunun öğle saatlerinde Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Sağlık kontrollerinden geçecek Fredy ve Amilton, daha sonra Antalyaspor ile sözleşme imzalayacak.

AMILTON - AVES 


FREDY - BELENENSES


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