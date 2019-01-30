Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belenenses'in Angolalı kanat oyuncusu Fredy'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fredy, Belenenses'in Porto ile oynayacağı maçta son kez takımının formasını giyecek.
MAÇIN ARDINDAN İMZAYA GELİYOR
28 yaşındaki futbolcu, maçın ardından Türkiye'ye gidecek ve Antalyaspor ile sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Belenenses ile 20 maça çıkan Fredy, 8 gol ve 5 asist üretmişti.
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Fredy, Belenenses'in Porto ile oynayacağı maçta son kez takımının formasını giyecek.
MAÇIN ARDINDAN İMZAYA GELİYOR
28 yaşındaki futbolcu, maçın ardından Türkiye'ye gidecek ve Antalyaspor ile sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Belenenses ile 20 maça çıkan Fredy, 8 gol ve 5 asist üretmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın