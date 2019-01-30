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Fredy son maçına çıkıp Antalya'ya geliyor!

Portekiz Ligi takımlarından Belenenses'te oynayan Fredy'nin takımıyla birlikte son maçına çıkıp Antalyaspor'a transfer olacağı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fredy son maçına çıkıp Antalya'ya geliyor!
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30 Ocak 2019 18:06
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belenenses'in Angolalı kanat oyuncusu Fredy'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fredy, Belenenses'in Porto ile oynayacağı maçta son kez takımının formasını giyecek.

MAÇIN ARDINDAN İMZAYA GELİYOR

28 yaşındaki futbolcu, maçın ardından Türkiye'ye gidecek ve Antalyaspor ile sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Belenenses ile 20 maça çıkan Fredy, 8 gol ve 5 asist üretmişti.

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