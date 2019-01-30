Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belenenses'in Angolalı kanat oyuncusu Fredy'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Fredy, Belenenses'in Porto ile oynayacağı maçta son kez takımının formasını giyecek.28 yaşındaki futbolcu, maçın ardından Türkiye'ye gidecek ve Antalyaspor ile sözleşme imzalayacak.Bu sezon Belenenses ile 20 maça çıkan Fredy, 8 gol ve 5 asist üretmişti.