GALATASARAY'DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

MIDTSJO'NÜN İSTATİSTİKLERİ

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu sezonki transferlerden biri olan Fredrik Midtsjö'nün Kayserispor maçının ilk yarısındaki performansı hayal kırıklığı yarattı.Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Midtsjö şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu.Yayıncı kuruluş beIN Sports'un verilerine; Kayserispor - Galatasaray maçının ilk yarısında Fredrik Midtsjö, şut pası, kazandığı ikili mücadele, şut engelleme, top kapma, uzaklaştırma ve pas arası alanında hiçbir istatistik kaydedemedi.Hatırlanacağı üzere Galatasaray, futbolcu için Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Üç yıllık sözleşme imzalanan Midtsjö'nün ise her sezon için net 975 bin euro alacağı borsaya bildirildi.