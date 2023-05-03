Fredrik Midtsjö, ilk 11 için izin yapmıyor!

Galatasaray, derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, bazı oyuncuların performansı eleştirilere neden oldu.Bunlardan biri de orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'ydı. Portekizli yıldız, kaptırdığı topla takımının geriye düşmesine sebep olmuştu.Sergio Oliveira'nın düşen formu nedeniyle ilk 11'e girmesi gündeme gelen Fredrik Midtsjö'yü heyecan bastı.Norveçli futbolcunun dün takım izinli olmasına rağmen tesislere giderek çalışmalar yaptığı ve kendisini Başakşehir sınavına hazırladığı öğrenildi.29 yaşındaki futbolcunun orta sahada Torreira ile birlikte görev alması bekleniyor.