Fredrik Midtsjö, ilk 11 için izin yapmıyor!

Sergio Oliveira'nın düşen formu nedeniyle Fredrik Midtsjö ilk 11'e girmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fredrik Midtsjö, ilk 11 için izin yapmıyor!
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03 Mayıs 2023 09:53
Son güncelleme 03 Mayıs 2023 13:00
Galatasaray, derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, bazı oyuncuların performansı eleştirilere neden oldu.

Bunlardan biri de orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'ydı. Portekizli yıldız, kaptırdığı topla takımının geriye düşmesine sebep olmuştu.

Sergio Oliveira'nın düşen formu nedeniyle ilk 11'e girmesi gündeme gelen Fredrik Midtsjö'yü heyecan bastı.

Norveçli futbolcunun dün takım izinli olmasına rağmen tesislere giderek çalışmalar yaptığı ve kendisini Başakşehir sınavına hazırladığı öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcunun orta sahada Torreira ile birlikte görev alması bekleniyor. 

 
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