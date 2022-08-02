Fredrik Midtsjö, Galatasaray'da!

Galatasaray, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını duyurdu.Yapılan açıklamada, oyuncu için Hollanda kulübüyle 3 milyon 500 bin Euro karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.Tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, oyuncuya yıllık 975 bin Euro ücret ödeyecek.Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.Rosenborg ile profesyonel olan ve 2017 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Midtsjö, Norveç milli takım formasını da 11 kez giydi. Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Norveçli yıldız, geçen sezon 41 maçta 6 asist yaptı.