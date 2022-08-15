Fredrik Midtsjö, alkış aldı!

Galatasaray'da gelişi sessiz sedasız olan yeni transferlerden Fredrik Midtsjö, Antalya maçından sonra Giresunspor karşısındaki futboluyla da alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fredrik Midtsjö, alkış aldı!
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15 Ağustos 2022 10:12
Galatasaray'da gelişi sessiz sedasız olan yeni transferlerden Fredrik Midtsjö, Antalya maçından sonra Giresunspor karşısındaki futboluyla da alkış topladı.

Norveçli futbolcu, Giresunspor karşısında 10.55 km koşarak takımının en çok koşan oyuncusu oldu.

Oyunda kaldığı 83 dakikada ayrıca, 5/6 İkili mücadele kazanma, % 83 ikili mücadele, % 80 pas başarısı, 3/6 uzun top isabeti ve 3 top kazanma istatistikleriyle de G.Saray adına sahanın en iyisiydi. 

 
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