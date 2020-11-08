Fredrik Gulbrandsen: "Gençlerbirliği'ne gol atacağımı biliyordum"

Medipol Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fredrik Gulbrandsen: 'Gençlerbirliği'ne gol atacağımı biliyordum'
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08 Kasım 2020 18:15
Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçta oyuna sonradan giren ve ilk golü atan Fredrik Gulbrandsen açıklamalarda bulundu.

Fredrik Gulbrandsen karşılaşma sonrası "Maçı koparma anlamında Nacer Chadli ile etki yarattığımız için mutluyum. Bu tip maçlara hazır olmanız lazım. Skoru değiştirdiğim için mutluyum" dedi.

28 yaşındaki Norveçli futbolcu ayrıca "Oyuna girdiğimde pozisyon yakalayacağımı biliyordum. Yeteneklerimin farkındayım. Top bana geldiğinde sadece vurmak kaldı." diye konuştu.



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